NASA запустит в космос телескоп, способный найти инопланетную жизнь

https://static.news.ru/photo/ef82e1c2-a1f0-11eb-919f-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Астрономы к 2026 году смогут искать жизнь на других планетах благодаря запуску орбитальной обсерватории имени Джеймса Уэбба. Оборудование способно находить следы живых организмов на отдалённых светилах всего за 60 часов. Модуль планируется вывести в космос 31 октября 2021-го. Операцией руководит NASA.

По мнению разработчиков, телескоп с высокой чёткостью определит состав атмосферы газовых карликовых планет и обнаружит аммиак. Имея такую информацию, учёные смогут сказать, является ли тот или иной карлик безжизненным или нет. Первых успешных экспериментов, считают экспертов, стоит ждать в ближайшие 5–10 лет, пишут «Новые Известия».

Обсерватория расположится не на орбите вокруг Земли, как «Хаббл», а начнёт вращаться вокруг Солнца на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Особенность траектории в том, что она позволит телескопу остаться на одной линии с Землёй, двигаясь вокруг Солнца. Это позволит тепловому экрану на телескопе защитить его от инфракрасного излучения со стороны Солнца и Земли.

Ранее сообщалось, что вспышка среднего класса на Солнце наблюдалась минувшей ночью. О явлении рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук. Согласно данным учёных, спутник GOES-16 передал информацию о вспышке класса «М», произошедшей с 02:19 по 02:59 мск. Индекс вспышечной активности возрос с зелёного уровня до жёлтого. По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, это явление не опасно, однако через два-три дня оно может спровоцировать небольшую магнитную бурю в магнитосфере.