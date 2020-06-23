На дне Марианской впадины обнаружили антропогенную ртуть

https://static.news.ru/photo/b1b07580-b556-11ea-a7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экологи из Франции и Китая в образцах грунта и воды со дна Марианской впадины нашли большое количество метилированной ртути, источником которой может быть только человеческая цивилизация. Ранее это токсичное соединение встречали только в приповерхностных слоях Мирового океана.

В прошлом мы предполагали, что метилированная ртуть возникает лишь в верхних слоях океана. Поэтому считалось, что глубинные виды рыб были защищены от накопления этих токсинов. Оказалось, что это не так, — цитирует EurekAlert одного из авторов исследования, китайского эколога Жоюй Сунь.

Соединения ртути вредны для человека и других живых существ. Особую опасность ртуть представляет для коренных народов Севера, которые питаются рыбой, мясом тюленей и белых медведей. По наблюдениям учёных, чистая ртуть мобильна, но химически малоактивна, а метилированная — наоборот, легко проникает в живые организмы.

Во время серии погружений в Марианскую впадину экологи собрали образцы грунта, воды и глубоководных рачков, которые живут на глубинах от 5,5 до 9,2 тыс. метров. Большое количество ртути они нашли везде, соотношение её изотопов было таким же, как и организмах рыб, моллюсков и других обитателей приповерхностного слоя морей. Учёные сделали вывод, что из верхних слоёв Тихого океана соединение постепенно проникает на дно и быстро накапливается там.

Как писал NEWS.ru, в ночь с 8 на 9 мая российский автономный необитаемый аппарат «Витязь» совершил сверхглубоководное погружение на дно Марианской впадины. Как рассказал ведущий консультант пресс-службы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Вадим Саранов, «Витязь» погрузился на глубину более 10 км, пробыв там три часа без учёта времени на погружение и всплытие. Комплекс зафиксировал глубину 10 028 м, что является рекордом для аппаратов подобного класса. За время погружения аппарат преодолел около 4 км в районе Бездны Челленджера, произведя картографирование и видеосъёмку морского дна, а также изучив параметры морской среды.