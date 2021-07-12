Мёртвый язык Месопотамии расшифруют с помощью нейросети

Учёные из еврейского университета в Иерусалиме намерены проникнуть в тайны древних текстов Месопотамии с помощью искусственного интеллекта. Как пишет «МИР 24», специалисты надеются с помощью нейросети расшифровать глиняные таблички с клинописью возрастом 4500 лет.
Такие таблички являются основными документами месопотамских культур, они включают в себя, в частности, религиозные тексты, бюрократические записи и королевские указы.
Как сообщается, для решения поставленной задачи исследователи
Учёные провели эксперимент и дали нейросети вначале полностью сохранившиеся тексты, закрыв лишь часть слов. В результате система восстановила их с точностью 89%. Специалисты надеются, что искусственный интеллект поможет им по-новому взглянуть на многие документы, предоставив ранее недоступную информацию об одной из древнейших известных цивилизаций мира.
Ранее учёным удалось расшифровать фрагменты древнего пергамента, случайно обнаруженного в 2019 году. Находка, относящаяся ко второй половине VIII века нашей эры, оказалась оригинальным сборником легенд о Короле Артуре и о знаменитых рыцарях круглого стола. Этот манускрипт стал древнейшим оригинальным текстом с сюжетами староанглийского эпоса. До него старейшими оригиналами повествования были рукописи середины XIII века.