Мёртвый язык Месопотамии расшифруют с помощью нейросети

Учёные из еврейского университета в Иерусалиме намерены проникнуть в тайны древних текстов Месопотамии с помощью искусственного интеллекта. Как пишет «МИР 24», специалисты надеются с помощью нейросети расшифровать глиняные таблички с клинописью возрастом 4500 лет.

Такие таблички являются основными документами месопотамских культур, они включают в себя, в частности, религиозные тексты, бюрократические записи и королевские указы.

Как сообщается, для решения поставленной задачи исследователи обучили систему 104 языкам, после чего загрузили в неё транскрипции 10 тысяч табличек, созданных в период с 2500 года до н. э. по 100 год н. э. При этом часть артефактов со временем получила повреждения, а символы на них стёрлись и стали нечитаемыми.

Учёные провели эксперимент и дали нейросети вначале полностью сохранившиеся тексты, закрыв лишь часть слов. В результате система восстановила их с точностью 89%. Специалисты надеются, что искусственный интеллект поможет им по-новому взглянуть на многие документы, предоставив ранее недоступную информацию об одной из древнейших известных цивилизаций мира.

Ранее учёным удалось расшифровать фрагменты древнего пергамента, случайно обнаруженного в 2019 году. Находка, относящаяся ко второй половине VIII века нашей эры, оказалась оригинальным сборником легенд о Короле Артуре и о знаменитых рыцарях круглого стола. Этот манускрипт стал древнейшим оригинальным текстом с сюжетами староанглийского эпоса. До него старейшими оригиналами повествования были рукописи середины XIII века.