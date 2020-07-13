Микробиолог назвал сроки поступления вакцины от COVID-19 в оборот

https://static.news.ru/photo/bb76741e-c4fd-11ea-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о работе над вакциной от коронавируса. Он выразил надежду, что препарат поступит в гражданский оборот в середине августа.

К этому моменту учёные завершат вторую фазу испытаний, гражданский оборот будет разрешён на условиях, которые фактически являются третьей фазой. По его словам, в ходе использования вакцины будет вестись наблюдение. При появлении побочных эффектов Минздрав может отозвать разрешение.

Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать, — передаёт РИА Новости.

Он отметил, что в аптеках препарат в ближайшее время купить не удастся, так как государство будет выкупать его и распределять по медицинским учреждениям.

И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого ещё календаря прививок — по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного — будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счёт бюджетных денег, прививать всех <...> Исключительно добровольно, без чипирования, — заключил он.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц.

Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Во второй половине июня руководитель НИЦ Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. До этого замглавы правительства Татьяна Голикова заявляла, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

По словам профессора НИЦ Анатолия Альтштейна, добровольцев, на которых испытывают вакцину, не заражают инфекцией для проверки эффективности препарата. 12 июля директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев проинформировал, что безопасность вакцины в ходе клинических испытаний подтверждена.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назвал российские медпрепараты лучшими в мире «по качеству применения, по чистоте». В июне он выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться уже в самое ближайшее время