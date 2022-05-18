Код спортсмена: сможет ли генетика выявить будущих чемпионов Учёные из Татарстана запустили программу научных изысканий по новым генам, отвечающим за скоростные и силовые качества

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Власти Казани объявили о планах запустить программу генетического отбора юных спортсменов. В некоторых СМИ утверждается, что старт проекту дадут уже в 2022 году. В реальности, как выяснил NEWS.ru, речь идет о долгосрочных научных изысканиях — сборе материала и обработке полученной информации, на основе которых можно лишь делать предварительные выводы. По словам биолога Александра Панчина, за последнее время проводилось несколько генетических исследований, участники которых выявили интересные закономерности, но пока по их результатам сложно говорить, получится ли из человека хороший спортсмен на основе одного фактора. Также он объяснил, насколько спортивная генетика имеет отношение к евгенике.

«Многофакторная мозаика»

Как сообщили на днях в мэрии Казани, сотня воспитанников спортшкол города до конца года пройдут бесплатную диагностику физических данных. Такая диагностика «позволяет выявить предрасположенность ребенка к определенным видам спорта и эффективно подготовить его к соревнованиям». Следующим шагом, как обещают чиновники столицы Татарстана, станет запуск программы генетического отбора юных спортсменов.

Запуск программы генетического отбора юных спортсменов при участии ПГУФСиТ (Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма. — NEWS.ru), Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета позволит тщательно отбирать кандидатов для занятий профессиональным спортом. Оборудование медико-санитарной части ПГУФКСиТ позволяет проводить научно-методическое и медико-биологическое обследование как профессиональных, так и начинающих спортсменов. Здесь есть все возможности для проведения углубленных медицинских осмотров для отбора детей в спортивные секции и школы, — заявили в пресс-службе мэрии Казани.

Как рассказала NEWS.ru заведующая медсанчасти Научно-исследовательского института физической культуры и спорта ПГУФКСиТ Гульнара Янышева, сегодня в вузе имеется «определенная база генетических данных наиболее успешных спортсменов, но не по всем параметрам. Как правило, это полиморфизм трех-четырех генов, которые в основном отвечают за выносливость.

Запускается программа научных изысканий по новым генам, отвечающим за скоростные и силовые качества, идет сбор генетического материала спортсменов и обработка информации. В свое время лабораторией молекулярной генетики по изучению этих данных в Казани руководил доктор медицинских наук Ильдус Ильясович Ахметов — известный ученый, один из основоположников спортивной генетики в России, который сейчас работает в Европе. Первые наработки в этом направлении были сделаны нашим университетом ещё в 2010–2011 годах, — рассказала Янышева.

Гульнара Янышева sportacadem.ru

По её словам, тема их исследований интересна как университетским учёным, так и врачам спортивной медицины. Данные по генетическому отбору «очень заманчивы», но, как предупредила собеседница NEWS.ru, спортивная результативность складывается из многих составляющих. В этой связи наличие у того или иного человека генов, отвечающих за определенные выдающиеся физические качества, не основная заявка на спортивный результат. Помимо этого, продолжает Янышева, нужны «психологическая мотивация, хорошие соматические данные, то есть состояние здоровья, а также грамотный тренер».

Необходимо говорить о многофакторной мозаике, из которой в конечном итоге складывается серьезный спортивный результат, — подчеркнула Гульнара Янышева.

Она также напомнила, что существует пять базовых физических качеств — выносливость, сила, скорость, гибкость и координация. Все они в разной степени имеют определенную долю «генетической детерминированности», но пока сложно сказать, на сколько процентов она влияет на формирование этих качеств. Эти качества ведут себя по-разному в разные периоды жизни. Например, если сила возрастает после пубертатного периода и достигает пика к 20–25 годам, а после 40 лет начинает снижаться из-за гормональных изменений, то выносливость, если ее тренировать, может с возрастом увеличиваться. При этом одним из наиболее генетически обусловленных качеств является гибкость, но с возрастом она быстро уменьшается.

Во время исследований ученые из Казани по-прежнему набирают банк данных и ведут сравнительный анализ физических качеств, спортивных результатов и данных генетического полиморфизма. По оценке Гульнары Янышевой, в 2023 году участники команды подготовят научные публикации, в которых будут изложены некоторые результаты их работ. Также она напомнила, что ранее уже публиковались монографии Ильдуса Ахметова в области спортивной генетики.

Работа в этом направлении активно продвигается и будет продолжаться как в России, так и в других странах. Но подчеркну: утверждать о возможности проводить медицинский или педагогический отбор детей для занятия тем или иным видом спорта по генетическому анализу некорректно. Наличие генетической предрасположенности не является достаточным условием для этого, — обратила внимание собеседница NEWS.ru.

По мнению Янышевой, в будущем роль спортивной генетики будет расти — медицина и спортивная педагогика будет ориентироваться на генетический фактор.

«Это все весьма интересно»

Биолог и популяризатор науки Александр Панчин в беседе с NEWS.ru отметил, что перспективы спортивной генетики и ее роль в подготовке спортсменов зависят от того, какие открытия удастся сделать в ближайшем будущем. Сейчас ученому видится, что эта роль не столь велика.

Проще не искать генетический маркер предрасположенности к бегу, а попросить ребенка пробежаться и измерить время секундомером. В большинстве случаев это будет и надежней и дешевле. Но кто знает, что нас ждет в будущем. Безусловно, исследовать это все весьма интересно, — заявил Панчин.

При этом он пояснил, что гены вместе с условиями жизни людей влияют на все, включая умственные и физические способности. Другой вопрос, по мнению ученого, заключается в том, насколько много мы можем сказать сегодня о человеке, зная только его гены.

Александр Панчин wikimedia.org

По словам Панчина, сегодня весьма распространены исследования, в рамках которых ученые берут несколько групп людей, отличающихся по какому-то признаку (например, элитных спринтеров, марафонцев и простых людей), и сравнивают частоту встречаемости в этих группах различных генетических вариантов. Такой подход позволил обнаружить ряд интересных закономерностей, некоторые из которых даже воспроизводятся от исследования к исследованию. Однако информативность этих находок, как считает собеседник NEWS.ru, не достаточно велика, чтобы уверенно сказать, получится ли из человека хороший спортсмен, если не считать случаев диагностирования генетических заболеваний и нарушений, которые несовместимы с профессиональным спортом, но это очень небольшой процент людей.

Даже если какой-то ген влияет на признак, есть еще куча других взаимодействующих между собой генов, а также факторов среды, влияющих на развитие. Поэтому для практических целей, если вы хотите понять, насколько тот или иной человек предрасположен к спорту, проще посмотреть на его физиологические показатели, а не генетические. Разумеется, это не применимо к детям, которые еще находятся в утробе матери, но едва ли разумно на таком этапе развития принимать за ребенка решения о его будущей профессии, — добавил Александр Панчин.

Он напомнил, что в области спортивной генетики существует множество интересных исследований, но не все они высокого качества, а некоторые выводы могут делаться преждевременно на основании обрывочных и недостаточных данных.

Помимо этого, Панчин пояснил, насколько связана данная тема с евгеникой — учением о селекции в применении к человеку и об улучшении его наследственных свойств.

Генетические тесты сами по себе не улучшают его наследственные свойства, и речь не идет об ограничении для кого-то репродуктивных возможностей. Есть методы, направленные на улучшение генетических свойств людей, например, можно выявлять носительство тяжелых генетических заболеваний и предлагать таким людям использовать вместо классического способа репродукции искусственное оплодотворение с генетической диагностикой, чтобы выбрать самый здоровый эмбрион. Такой подход позволяет исключить целый ряд тяжелых патологий. И я не вижу в этом ничего плохого, — пояснил ученый.

Негативное отношение к евгенике в некоторых кругах сложились после Второй мировой войны, потому что эту дисциплину использовали в своих целях нацисты. По словам Александра Панчина, в гитлеровской Германии имела место «отрицательная евгеника», проблемы с которой «были связаны прежде всего с тем, что людей лишали прав и дискриминировали на основании их предполагаемого происхождения, что, разумеется, недопустимо».