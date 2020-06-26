Климатологи исследуют брёвна старинного амбара

https://static.news.ru/photo/19e997b4-b7cb-11ea-a803-fa163e074e61_660.jpg Фото: БАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СО РАН/binm.ru

Образцы брёвен амбара XIX века расскажут учёным о климате в далёком прошлом в Бурятии.

Как сообщает издание, учёные Байкальского института природопользования СО РАН проведут дендроклиматический анализ кернов из сруба амбара, взятых в одной из усадеб старинного старообрядческого села Большой Куналей. Они помогут составить представление о природно-климатических особенностях территории, на которой были срублены деревья для постройки сооружения, передаёт «МК в Бурятии».

Это позволит получить информацию как о самих постройках, которые представляют большую ценность как архитектурные объекты культурного наследия старообрядцев, так и о природно-климатических особенностях тех давних дней, — цитирует издание сообщение представителей института.

Отмечается, что полученные данные будут использованы для реконструкции условий увлажнения и водности в бассейне озера Байкал.

Как писал NEWS.ru. сооружение уйгурской крепости Пор-Бажын на юге Тувы началось в 777 году нашей эры. Это удалось установить после анализа срезов брёвен в основании сооружения и при помощи современных данных о древних вспышках на Солнце. Их следы сохраняются в годичных кольцах деревьев в виде отложений углерода-14 — радиоактивного изотопа, который образуется в атмосфере под действием космических частиц.