https://static.news.ru/photo/1672714c-6766-11ea-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и посредством белкового выроста молекулы CD147. Исследование проводили сотрудники Четвёртого медицинского военного университета (Сиань) и Института биотехнологии (Пекин).

Результаты опытов учёных опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Мы хорошо знаем, что для проникновения в организм вирус использует рецептор ACE2. Однако поскольку он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов, то борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на эти органы. Мы выделили ещё один рецептор, молекулы которого атакует вирус. Это расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции, — пишут учёные.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.