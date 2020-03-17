https://static.news.ru/photo/d85aaadc-6832-11ea-a71c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.

Тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках. В настоящее время идёт оценка возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности. По словам исследователей, при помощи испытаний на животных учёные также выявляют наиболее эффективные против пневмонии медикаменты и основные способы передачи коронавируса.

Так сотрудники Четвёртого медицинского военного университета (Сиань) и Института биотехнологии (Пекин) выяснили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и посредством белкового выроста молекулы CD147.

Как заявил на брифинге директор департамента науки и техники Минобразования КНР Лэй Чаоцзы, Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. На территории России зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 30 случаев. Из заболевших 90 человек являются гражданами РФ, двое — гражданами КНР, ещё один — гражданин Италии.