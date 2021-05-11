Доказан вред COVID-19 для серого вещества мозга

https://static.news.ru/photo/4f49c0bc-b308-11eb-b7b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из США установили, что у перенёсших COVID-19 людей может сократиться объём серого вещества в мозге в фронтальных и височных областях нейронной сети. Это явление связано с высокой температурой или применением кислородной терапии. Выкладки исследователей приводит EurekAlert.

Серое вещество играет значительную роль в обработке мозгом информации и в коммуникации нейронов. Результаты исследования специалистов из Университета штата Джорджия указывают, что самый большой вред серому веществу COVID-19 наносит во фронтальной зоне. Учёные считают , что изучая мозг по снимкам компьютерной томографии, можно прогнозировать тяжесть течения заболевания и назначать терапию.

Исследователи изучили результаты КТ 120 пациентов с неврологическими проблемами. 58 из них перенесли коронавирусную инфекцию в острой форме. Анализ показал, что пациенты «с высоким уровнем недееспособности» демонстрируют сниженный объём серого вещества сразу после выписки и спустя шесть месяцев. Аналогичные результаты были у больных, прошедших кислородную терапию.

Также уменьшение объёмов серого вещества было выявлено у пациентов с выраженным двигательным беспокойством. Можно предположить, что эти изменения в мозге вызывают аффективные расстройства — частое осложнение при COVID-19.

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