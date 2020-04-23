Иммунолог объяснил слухи об искусственном происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/b87467fc-8516-11ea-a267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академик РАН учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал оценку утверждениям о том, что в COVID-19 были добавлены частицы ВИЧ. По его словам, версия об искусственном происхождении коронавируса неубедительна.

Он напомнил, что при открытии ВИЧ также поднимался вопрос о его рукотворном происхождении, однако учёные отследили путь его распространения, и тема давно закрыта, сообщает РИА Новости.

Черешнев считает, что сейчас перед специалистами стоит задача выяснить, почему COVID-19, ставший причиной мировой пандемии, присутствует также в организме летучей мыши.

Есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке, среди них есть такие, что могут серьёзно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и, наконец, подумать об экологии, — уверен академик.

По его мнению, появление COVID-19 даёт возможность предположить, что промежутки между вспышками инфекции будут уменьшаться и человечество станет чаще сталкиваться с подобными эпидемиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что человечество сможет избежать повторения пандемий, если поменяет стратегию выживания как вида. Сейчас она приводит к разрушению среды обитания. Об этом заявила биолог Мария Воронцова. По её словам, при сохранении нынешней стратегии победа над коронавирусом не спасёт людей, поскольку через два года случится ещё какая-нибудь пандемия.