Гинцбург: вакцину от COVID испытают на детях 6-11 лет

Примерно через 18-20 дней начнётся набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против COVID-19, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости. Ранее Минздрав РФ разрешил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 для детей.

Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация, — рассказал Гинцбург.

Он добавил, что на сегодняшний день в России вакцинированы от коронавируса около 10 тысяч подростков, побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что каждый перенесённый человеком коронавирус будет всё сильнее «старить» организм и сокращать продолжительность жизни. По её мнению, COVID-19 может стать сезонным заболеванием, а значит — люди будут повторно заражаться вирусом много раз.

По её мнению, следующий после «омикрона» штамм вряд ли будет более заразным или более опасным для здоровья. Она аргументировала свою позицию тем, что показатель нового штамма по заразности настолько велик, что вряд ли какая-либо мутация COVID может быть более вирулентной.