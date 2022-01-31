Биолог рассказала об опасности многократного заражения коронавирусом

Каждый перенесённый человеком коронавирус будет всё сильнее «старить» организм и сокращать продолжительность жизни, считает биолог Анча Баранова. По её мнению, COVID-19 может стать сезонным заболеванием, а значит — люди будут повторно заражаться вирусом много раз, пишет «Москва 24».

Наибольшая опасность коронавируса в том, что он станет сезонным и будет заражать одних и тех же людей по много раз. В первую очередь это затронет тех, кто не вакцинируется. Или по долгу своей работы чаще других сталкивается с коронавирусом, например, медицинские работники. Такие люди могут и три, и пять, и восемь раз заболеть COVID-19. Постепенно с каждым разом этот вирус всё сильнее будет старить организм и сокращать продолжительность жизни, — подчеркнула Баранова.

По её мнению, следующий после «омикрона» штамм вряд ли будет более заразным или более опасным для здоровья. Она аргументировала свою позицию тем, что показатель «омикрона» по заразности настолько велик, что вряд ли какая-либо мутация COVID может быть более вирулентной.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган назвал лекарства, которые должны быть в аптечке на случай заражения «омикроном». При повышении температуры до 38 градусов и более нужны жаропонижающие препараты. Самые безопасные из них — это лекарства на основе парацетамола и ибупрофена.