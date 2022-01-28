Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке на случай «омикрона»

Заслуженный врач России Михаил Каган назвал лекарства, которые должны быть в аптечке на случай заболевания «омикроном». При повышении температуры до 38 градусов и более нужны жаропонижающие препараты, приводит рекомендации специалиста KP.RU.

Самые безопасные из них — это лекарства на основе парацетамола и ибупрофена, который даёт более выраженный эффект. Не стоит в качестве жаропонижающего использовать аспирин, а детям он и вовсе противопоказан, так как может спровоцировать тяжёлое поражение печени. На случай заложенности носа необходимо иметь сосудосуживающие спреи или капли. При болях и першении в горле подойдут смягчающие средства. Причём, самый простой вариант — тёплое молоко с мёдом.

В памятке Минздрава при симптомах ОРВИ рекомендуется принимать витамины D и С. При этом важно понимать, что витамин D не оказывает быстрого действия. Его нужно принимать заранее, длительное время. Практически всем нам надо его пить зимой, потому что мы живём в условиях низкой инсоляции, — рекомендует врач.

Если не принимать витамин D в осенне-зимний период, то почти в ста процентах случаев возникает его дефицит, в результате чего снижаются иммунные реакции, ослабляется защита организма от любых заболеваний.

Существует ряд более сложных препаратов, которые помогают в лечении тяжёлых форм коронавируса. Но принимать их самому, без указания врача и наличия медпоказаний не только бесполезно, но и опасно.

Прежде всего хочу предостеречь людей от самостоятельного приёма антикоагулянтов — как их называют в народе, таблеток, разжижающих кровь. Они бывают нужны тяжёлым больным в стационаре, когда кровь действительно слишком густая. При лёгких формах ковида антикоагулянты могут вызвать кровотечение (в том числе, в головном мозге — геморрагический инсульт. — NEWS.ru), — сказал Каган.

Также врач призвал не принимать самостоятельно гормональные препараты, у которых есть очень серьёзные побочные эффекты, и не спешить с антибиотиками, которые могут навредить кишечной флоре.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в списке из восьми эффективных против «омикрона» препаратов некоторые лекарства не прошли необходимых клинических исследований, а значит, не стоит покупать такие препараты. По словам медика, успешные испытания на клеточных структурах не всегда доказывают эффективность препаратов при попадании в организм человека.