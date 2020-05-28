Геолог назвал альтернативу нефти и газу в ближайшие 20 лет

https://static.news.ru/photo/896f01c6-a0f3-11ea-997e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press

Запасов разработанных месторождений нефти и природного газа хватит на 35 и 50 лет соответственно. Об этом заявили в Счётной палате РФ. Учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов рассказал о перспективах разработки альтернативных источников энергии.

По его словам, во всём мире занимаются развитием водородной энергетики. Германия, Китай, Япония, Австралия и США планируют в ближайшие 10–20 лет отказаться от использования углеводородных двигателей. На них работают теплоэлектростанции и автомобили. Учёный считает, что рано или поздно водород придёт на смену нефти.

Экологически водородные двигатели совершенно безопасны. В результате реакции образуется обычный пар. Помимо этого, транспортные средства, работающие на водороде, совершенно бесшумны. Они в разы превосходят своими достоинствами электроавтомобиль Илона Маска, — рассказал специалист журналистам «Вечерней Москвы».

По его словам, грузовики, работающие на водороде, созданы в Италии и Канаде. Корпорация Ferrari выпустила гоночный автомобиль с водородной силовой установкой со временем разгона до 100 км/ч за три секунды.

Специалист отметил, что во время Олимпийских игр в Японии на территории спортивных объектов не будут использовать транспортные средства с бензиновыми и дизельными двигателями, а Германия планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году.

NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса ставит под угрозу переход к альтернативным источникам энергии. Об этом заявили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).