Геофизический союз из США извинился перед учёными РФ

https://static.news.ru/photo/5292812e-15b9-11eb-a426-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) принёс извинения российским учёным, статью которых ранее не приняли к рассмотрению. Причиной отказа были названы санкции, которые никуда не делись, но теперь российским авторам предложили ещё раз подать заявку.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что речь шла о публикации учёных из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).

После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам, — заявили в AGU.

В организации первоначально заявляли, что не рассматривают научные работы, финансируемые правительством РФ и Минобразования как его части. Работа россиян называлась «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Они хотели её увидеть в журнале Geophysical Research Letters.

В AGU заявляют, что авторы могут снова обратиться по поводу публикации в названном журнале или в другом издании организации. Теперь статью обещают оценить только исходя из соображений её научной ценности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после отказа AGU глава РАН Александр Сергеев заявил, что очень удивлён данным инцидентом. Он заверил, что Академия наук будет разбираться в ситуации и непременно обратится за разъяснениями в Национальную академию наук США.