Философский факультет МГУ начнёт совместные проекты с Epic Games

https://static.news.ru/photo/11f68af2-c389-11ea-8b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Философский факультет Московского государственного университета и компания Epic Games будут работать над совместными проектами. Они подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве. Его целью должно стать создание платформы для диалога между академическим, научным и отраслевым технологическим сообществами.

Как сообщает официальный сайт учебного заведения, эта платформа необходима для развития индустрии образовательных, развивающих и развлекательных видеоигр в России, «формирования межиндустриального и трансдисциплинарного дискурса и разработки тестовых и прикладных методологий и сценариев».

Epic Games занимается созданием и изданием игр (Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex и Infinity Blade), а также лицензированием технологий.

Как ранее писал NEWS.ru, студенты МГУ создали бионический протез руки, способный понимать желания его владельца. Он способен выполнять сложные манипуляции и обладает привлекательным дизайном. Разработка состоит из трёх частей: браслета, собственно протеза и компьютера. Браслет считывает электрические сигналы с поверхности кожи, а компьютер использует нейросетевые алгоритмы для анализа данных и заставляет протез исполнять нужные действия. Сама киберрука изготовлена из лёгкого и прочного сплава алюминия и титана, а пластиковые компоненты напечатаны на принтере.