Каким образом Европу в прошлом населяли африканские крокодилы

Миллионы лет тому назад Европу населяли несколько видов крокодилов (разных родов и характеристик). До сих пор наука считала маловероятным, что пресмыкающиеся африканского происхождения из рода Crocodylus (Настоящих крокодилов) вообще когда-либо жили в средиземноморском регионе. Хотя останки, найденные за последние несколько десятилетий в итальянских регионах Гаргано, Тоскана и Сконтроне, на это вроде бы намекали.

Свежее исследование, опубликованное в Journal of Paleontology, убедительно доказывает нам присутствие африканской фауны в Европе с помощью окаменелостей двух трёхметровых крокодилов, обнаруженных в муниципалитете Вента-дель-Моро в провинции Валенсия (Испания). Их раскопали исследователи из Университета Валенсии в период с 1995 по 2006 годы. Они сразу же отнесли их к вымершему виду Crocodylus checchiai. Новая работа описывает эти останки спустя 14 лет после их открытия, сообщает международный агрегатор научных новостей eurekalert.org.

Морфология крокодильих остатков из Вента-дель-Моро вполне соответствует роду Crocodylus, — сказал исследователь из Каталонского института палеонтологии имени Микеля Крусафонта Анхель Эрнандес Лухан.

По мнению палеонтологов, окаменелые останки из Валенсии, которые являются первыми крокодилами на Пиренейском полуострове, «недвусмысленно» подтверждают неслучайное распространение этого рода из Африки в Европу в конце миоцена. Обнаружение фрагментов сразу двух особей вместо одной может указывать на то, что в этой области присутствовала целая популяция, допускают специалисты.

В процессе «колонизации» эти рептилии более широко распространились в южных районах Средиземноморской Европы, о чем как раз и свидетельствуют окаменелости из итальянских и испанских районов.

Все европейские места обитания крокодилов позднего миоцена, включая Вента-дель-Моро, соседствовали с северным побережьем Средиземного моря. Наиболее очевидно, что африканские крокодилы населяли побережья Мерсии и Андалусии. Хотя нельзя исключать и то, что это пресмыкающееся могло легко рассредотачиваться вдоль побережья Каталонии и Балеарских островов, — сказал Эрнандес Лухан.

Однако возникает простой вопрос — как они могли попасть туда с африканского побережья?

Гипотеза состоит в том, что эти крокодилы плавали по морю с одного континента на другой ещё до того, как возникла ​​сухопутная связь между Африкой и Европой. Эта идея подкрепляется поведением современных крокодилов, которые весьма уверенно плавают и способны развивать добрые 32 км/ч. В качестве конкретного примера можно вспомнить современного морского крокодила (Crocodylus porosus), который может совершать значительные набеги морским путём для колонизации других островов или других континентов между Океанией и Юго-Восточной Азией.

Хотя есть и другие примеры, подтверждающие эту гипотезу. Из-за своего анатомического сходства с американскими крокодилами вымерший вид Crocodylus checchiai, возникший в Ливии и Кении, вполне мог быть их предком. Это говорит о том, что крокодилы смогли пересечь целый Атлантический океан ещё в миоцене. Только это может объяснить появление этого рода в Америке.

Следовательно, заключили исследователи, для образцов, найденных в Вента-дель-Моро, перемещение с африканского континента на европейский «не должно было представлять для них больших усилий».