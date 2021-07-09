Европейский регулятор: Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца

Американские вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут иметь серьёзные побочные действия — миокардит и перикардит. Как сообщила газета Politico, с таким предупреждением выступило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Обе «побочки» представляют собой воспалительные состояния сердца, которые проявляются в виде одышки, проблем с сердцебиением и боли в груди.

Pfizer такой эффект вызвал 283 раза, из них 145 случаев миокардита. Ещё 19 случаев были зарегистрированы после вакцинации препаратом Moderna. Регулятор ЕС потребовал у компаний-производителей изменить инструкцию, чтобы медицинские работники и получатели вакцины были осведомлены о вероятных последствиях укола.

Как пишет Politico, по данным на конец мая, в Европейской экономической зоне пациентам поставили около 177 миллионов доз вакцины Pfizer и 20 миллионов доз Moderna.

Ранее учёные из университета Вашингтона в Сент-Луисе заявили, что вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 могут защитить от заболевания на несколько лет или даже на всю жизнь. Специалисты считают, что большинство пациентов, которые вакцинировались этими препаратами, в дальнейшем не будут нуждаться в новых дозах, если у коронавируса не появятся значительные мутации.