Европейский регулятор: Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца

Американские вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут иметь серьёзные побочные действия — миокардит и перикардит. Как сообщила газета Politico, с таким предупреждением выступило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).
Обе «побочки»
Pfizer такой эффект вызвал 283 раза, из них 145 случаев миокардита. Ещё 19 случаев были зарегистрированы после вакцинации препаратом Moderna. Регулятор ЕС потребовал у компаний-производителей изменить инструкцию, чтобы медицинские работники и получатели вакцины были осведомлены о вероятных последствиях укола.
Как пишет Politico, по данным на конец мая, в Европейской экономической зоне пациентам поставили около 177 миллионов доз вакцины Pfizer и 20 миллионов доз Moderna.
Ранее учёные из университета Вашингтона в Сент-Луисе заявили, что вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 могут защитить от заболевания на несколько лет или даже на всю жизнь. Специалисты считают, что большинство пациентов, которые вакцинировались этими препаратами, в дальнейшем не будут нуждаться в новых дозах, если у коронавируса не появятся значительные мутации.