Цифровой Сталин анонсировал первое в России нейрокладбище Don Mash: ростовские программисты создали первое в России нейрокладбище

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В России появится первое нейрокладбище, рассказал Telegram-каналу Don Mash его создатель Михаил Марцинюк. Разработчики планируют запустить бота, в котором можно будет переписываться с умершими и получать от них видеосообщения. На данном этапе идея реализована в виде голограммы с изображением усопшего. Анонсировал нейрокладбище цифровой Иосиф Сталин.

Это будет некий цифровой аватар. То есть мы берем человека и оцифровываем его. Мы задаем более 200 вопросов. Мы снимаем его на видео, записываем голосовые сообщения и собираем такую огромную базу знаний о человеке, — объяснил Марцинюк.

Создатель нейрокладбища отметил, что далее все данные нужно «скормить» ИИ, который представит аватар умершего. Позже планируется запустить голограммы.

Ранее научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев выразил мнение, что из-за использования искусственного интеллекта может произойти одомашнивание человека. Он утверждает, что люди склонны идти по пути меньшего сопротивления.

При этом россияне до этого признались, что не сильно доверяют технике со встроенным искусственным интеллектом. Люди отметили, что боятся взломов и потери персональных данных, например доступа в онлайн-банки.