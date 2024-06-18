Академик назвал печальные последствия использования ИИ Академик Сергеев: из-за использования ИИ может произойти одомашнивание человека

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Из-за использования искусственного интеллекта (ИИ) может произойти одомашнивание человека, считает научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев. Как он отметил в беседе с KP.RU, люди склоны идти по пути меньшего сопротивления.

Сейчас все чаще звучит термин «одомашнивание человека». В давние времена наши предки занялись одомашниванием животных. А теперь уже человек может оказаться на этом месте, — объяснил специалист.

Академик отметил, что это может произойти, если человек отдаст искусственному интеллекту само принятие решений. Уже сейчас люди используют системы поддержки принятия решений, которые основаны на нейросетях. Это удобно, так как ИИ предсказывает точнее и лучше человека.

Однако не следует бояться, что из-за нейросетей появится безработица, добавил Сергеев. Человечество уже проходило через нововведения, к которым смогло приспособиться.

В начале XX веке вместе с гужевым транспортом исчезла профессия извозчика, но никто не пострадал: кучеры освоили профессию водителя такси. Безработица — это проблема вчерашнего дня, сегодня нас ждут другие грандиозные перемены, — заключил академик.

Ранее стало известно, что россияне не сильно доверяют технике со встроенным искусственным интеллектом. Люди отметили, что боятся взломов и потери персональных данных, например доступа в онлайн-банки.