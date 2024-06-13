Стало известно, сколько россиян не доверяют технике с ИИ KP.RU: 68% опрошенных россиян не доверяют технике с искусственным интеллектом

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Россияне не сильно доверяют технике со встроенным искусственным интеллектом (ИИ), пишет KP.RU со ссылкой на проведенный опрос. Уточняется, что количество таких людей составляет 68%.

По данным издания, большая часть проголосовавших считают такую технику небезопасной и уязвимой для мошенников и хакеров. Люди отметили, что боятся взломов и потери персональных данных, например, доступа в онлайн-банки.

Отмечается, что 22% россиян сказали, что им все равно, как искусственный интеллект может сказаться на технике. Они поделились, что им важнее наличие актуальных функций и современные стандарты гаджетов.

Кроме того, 9% опрошенных думают, что внедрение ИИ в технику является частью прогресса, поэтому хорошо к этому относятся. Они также считают, что скоро во всех гаджетах появятся такие нововведения.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях. Бизнесмену не понравилась представленная технология искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая, по его мнению, является «жуткой шпионской программой». Миллиардер подчеркнул, что корпорация оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать нейросеть, и при этом гарантировать защиту безопасности пользовательских данных. Речь идет об информации, которая передается компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence.