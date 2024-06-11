«Шпионская программа и абсурд»: Маск накинулся на Apple из-за нового ИИ Маск пригрозил запретить Apple в своих компаниях из-за нового ИИ

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях. Бизнесмену не понравилась представленная технология искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая, по его мнению, является «жуткой шпионской программой».

Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях <...>. Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность, — написал Маск.

Миллиардер подчеркнул, что корпорация оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать нейросеть, и при этом гарантировать защиту безопасности пользовательских данных. Речь идет об информации, которая передается компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence.

Ранее Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Нейросеть позволит сокращать, исправлять, проверять, стилистически оформлять различные тексты благодаря инструментам Writing Tools. Также система сможет переводить в текст телефонные звонки, а с помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Кроме того, в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.