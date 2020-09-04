Биологи назвали преимуществом потерю слуха у голых землекопов

Исследователи выяснили, что потеря слуха у голых землекопов является адаптивной чертой, а не недостатком, как считалось ранее.
Как пишет журнал Current Biology, животные не обладают кохлеарным усилием. Это процесс, при котором специальные клетки внутреннего уха — внешние волосковые клетки — усиливают звуковые сигналы перед отправкой их мозг. В случае неправильного функционирования этих клеток звуки сильно заглушаются.
Землекопы имеют шесть мутаций в генах. Из-за этого они плохо слышат постоянный писк, который используют для общения. Оказалось, что если бы мутации у землекопов отсутствовали, то постоянный шум убил бы внешние волосковые клетки и животные не смогли бы вообще ничего слышать.
Грызуны селятся в подземные колонии со специальной структурой. Главой у животных является матка, остальные — рабочие или солдаты. Землекопы постоянно пищат во время поддержания функционирования подземных ходов.
Учёный Томас Парк вместе со своими коллегами проверили слух грызунов с помощью теста слуховой реакции ствола мозга.
Их слух настолько плох, что им бы прописали слуховые аппараты, будь они людьми, — отметил учёный.
NEWS.ru писал, что исследователи из Дании и США изменили поведение мышей с помощью нейронов гигантоклеточного ядра.
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