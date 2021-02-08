Биолог рассказала, какая погода способна убить коронавирус

https://static.news.ru/photo/b8306c04-6aa4-11eb-aadd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая плохая погода — это переходы через ноль и слякоть, а более чёткая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает справляться с коронавирусом. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Свои выводы она сделала на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трёх городах мира — Нью-Йорке, Париже и Буэнос-Айресе. По словам специалиста, в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год.

Слабостью моделирования было то, что учёные не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас «мороз и солнце, день чудесный», то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить, — отметила Баранова.

При моделировании также учитывались локальные погодные условия — температура, влажность и ветер. Оказалось, что сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус, особенно при низкой влажности, а тёплая, влажная и безветренная погода способствует его живучести. При этом слабый ветерок хуже, чем безветренная погода. Поскольку движение воздуха переносит вирус на два-три метра и увеличивает количество заражённых, рассказала биолог.

Таким образом, считает эксперт, убить коронавирус способна морозная и солнечная погода зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром.

Баранова также выдвинула идею, что зная влияние погодных факторов на распространение коронавируса, можно точечно вводить ограничительные меры, пишет РИА Новости.

Ранее, по данным на утро 8 февраля, суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире составил 345 735 человек. Это минимальный показатель начиная с октября 2020 года. Согласно информации статистического ресурса Worldometer, в общей сложности в мире зафиксировано 106 713 839 случаев заражения COVID-19. Пик заболеваемости пришёлся на начало января, когда суточный прирост пациентов с коронавирусом во всех странах достиг в совокупности почти 850 тысяч человек, писал NEWS.ru.