Археологи обнаружили таинственные постройки древнее египетских пирамид

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Международная группа археологов опубликовала результаты детального анализа обнаруженных в Саудовской Аравии древних построек. Таинственные объекты неизвестного предназначения были найдены ещё в 2017 году. С тех пор учёные нашли сотни подобных сооружений на юге пустыни Большой Нефуд, в том числе и на вулканических склонах.

Сооружения, известные как мустатилы, представляют собой массивные каменные строения с невысокими каменными стенами. С высоты птичьего полёта они напоминают ворота. Некоторые из них имеют длину менее 15 метров, а самые крупные достигают в длину 616 метров, сообщает The Holocene.

Как сообщают археологи, изотопный радиоуглеродный анализ материала мустатилов показал, что один из них был возведён около 5000 года до нашей эры. Таким образом, они были построены раньше, чем пирамиды Египта. Для сравнения — самая древняя египетская пирамида (пирамида Джосера), была построена в 2648 году до нашей эры.

Предназначение мустатилов до сих пор неизвестно. Некоторые специалисты считают, что они могли использоваться в ритуальных целях. Предположение о том, что они создавались как вольеры для скота, было отброшено, так как каменные структуры слишком низкие, чтобы удерживать животных.

Ранее NEWS.ru писал, что возраст геоглифа «Великан из Серн-Эббаса» в Великобритании помогли установить улитки. Оказалось, что он гораздо моложе, чем думали учёные. Как сообщалось, найденные в образцах почвы фигуры раковины улиток навели учёных на мысль, что геоглиф может датироваться средними веками. Ранее считалось, что она была создана в эпоху владычества над островом Римской империи.