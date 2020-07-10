Возраст гигантского геоглифа в Англии определили по раковинам улиток

https://static.news.ru/photo/33fde172-c2a8-11ea-961d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ethan Doyle White/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Возраст геоглифа «Великан из Серн-Эббаса» в Великобритании помогли установить улитки. Оказалось, что он гораздо моложе, чем думали учёные.

Как сообщает Би-би-си, найденные в образцах почвы фигуры раковины улиток навели учёных на мысль, что геоглиф может датироваться средними веками. Ранее считалось, что она была создана в эпоху владычества над островом Римской империи.

Отмечается, что археологи Мартин Папворт и Майк Аллен не нашли раковин улиток, которые появились в Англии во времена римлян. Зато в образцах почвы были замечены другие виды, впервые обнаруженные в средневековый период между XIII и XIV веками. Они попали в страну в соломе и сене, которыми упаковывали товары с континента.

К сожалению, это показывает, что великан вряд ли был доисторическим или римским, и, скорее всего, он датируется средневековыми временами, — заявил Аллен.

Кроме того, исследования показали, что растительность на этом участке менялась время от времени, что говорит о том, что люди теряли интерес к фигуре.

Самое раннее упоминание о «Великане из Серн-Эббас» относится к 1694 году. Местный фольклор долгое время считал 55-метрового мелового человека символом плодовитости.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные нашли на территории Мексики древнейшее и самое крупное на сегодняшний день строение эпохи цивилизации майя. Археологи традиционно считали, что исчезнувшее государство развивалось постепенно.