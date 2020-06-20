Аргентинские учёные запросили допуск к архивам СССР

https://static.news.ru/photo/86196242-b281-11ea-a01d-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Историческая статья президента РФ Владимира Путина, в которой он, в частности, призвал государства активнее открывать свои архивы, нашла отклик в Аргентине. Местные учёные запросили разрешение на доступ к архивам СССР.

Это поможет им в работе над историей отношений между латиноамериканской страной и правительством СССР. Об этом заявил директор Центра по изучению славянского мира Национального университета Сан-Мартина Клаудио Серхио Ингерфлом, сообщает РИА Новости.

Выпускник исторического факультета МГУ рассказал, что группу историков из Аргентины в основном интересуют материалы об отношениях между коммунистической партией их страны и советским правительством.

У нас есть коллеги в Москве, которые занимаются этой темой, мы могли бы быстро организовать комиссию и работать в архивах, — пояснил Ингерфлом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что статья Владимира Путина об уроках Второй мировой войны вызвала предсказуемый, но не слишком обширный резонанс за рубежом. Большая часть мыслей, изложенных в тексте, уже неоднократно была озвучена президентом РФ. Примечательно в данном случае, что текст, одной из главных идей которого является тезис о недопустимости переписывания истории, возымел эффект, противоположный задуманному.