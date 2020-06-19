Статья Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, вышедшая в американском консервативном журнале The National Interest, вызвала предсказуемый, но не слишком обширный резонанс за рубежом. Большая часть мыслей, изложенных в тексте, уже неоднократно была озвучена президентом России. Примечательно в данном случае, что текст, одной из главных идей которого является тезис о недопустимости переписывания истории, возымел эффект, противоположный задуманному. Заграничные СМИ, чиновники и аналитики сочли, что российский лидер вновь пытается по-своему интерпретировать события прошлого.

История Второй мировой войны и попытки «западных партнёров» переписать её уже не впервые становятся темой публичных высказываний Путина. В статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» президент, разумеется, не обошёлся без ранее изложенных тезисов: от оправдания пакта Молотова — Риббентропа как вынужденной меры до обвинений в адрес Польши в сговоре с Германией. При этом некоторые утверждения от российского лидера раньше публично не звучали, например, об «инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии» в СССР (в прибалтийских государствах, как известно, это называется советской оккупацией), проходившей, по словам президента, согласно «нормам международного и государственного права того времени».

Подобная риторика наверняка вызовет возмущение в Польше и странах Балтии, прогнозирует журналист CNN Натан Ходж в своей статье, красноречиво озаглавленной «Путин переписывает историю Второй мировой войны и сражается за историческую память». Для всех этих государств присоединение Крыма создаёт тревожный прецедент, также напоминает он.

Статья Путина поднимает советскую войну в Европе до чего-то более высокого: это «крестовый поход» за спасение мира. При этом он предполагает, что самые тёмные главы военного времени выше критики — и такова путинская Россия сегодня, — заключает Ходж.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс уже отреагировал на статью Путина, ожидаемо отринув утверждения российского президента.

Для нас ясно, что пакт Молотова — Риббентропа спровоцировал войну, и страны Балтии были оккупированы сталинским СССР против их воли и в нарушение международного права, — написал он.

Претензии возникли и у представителей научного сообщества. Известный историк, профессор университета в Кардиффе (Уэльс) Сергей Радченко, в январе уже раскритиковавший позицию «историка-любителя» Путина в издании Foreign Policy, назвал вышедшую статью «грубой пропагандой». В частности, учёный указывает, что президент «позорно обвиняет Польшу (снова) в том, что она была разделена СССР и нацистами», а говоря о странах Балтии, не упоминает «десятки тысяч (жителей этих государств), депортированных в Сибирь, как скот». По мнению Радченко, другие утверждения также сомнительны.

Если бы Путин был историком, эта статья никогда бы не получила одобрение экспертного сообщества. Но он не историк. Он просто пишет исторический нарратив, поддерживающий его мелкие претензии на величие, поскольку он стремится увековечить свое правление, — заключает учёный.

Agence France-Presse, пересказывая краткое содержание статьи президента, также отмечает , что «при Путине победа во Второй мировой войне всё больше доминировала в риторике, и критики обвиняют его в стремлении использовать историю, чтобы повысить свою личную власть».

Анатолий Гаранин/РИА Новости

Редактор Foreign Policy Шэрон Уайнбергер, в свою очередь, выделяет другую особенность статьи российского лидера: недостаточное внимание к холокосту.

The National Interest опубликовал эссе на девять тысяч слов о «реальных уроках» Второй мировой войны — в нём евреи, шесть миллионов из которых погибли во время войны, упоминаются всего три раза, — подчёркивает она.