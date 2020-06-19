Статья Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, вышедшая в американском консервативном журнале The National Interest, вызвала предсказуемый, но не слишком обширный резонанс за рубежом. Большая часть мыслей, изложенных в тексте, уже неоднократно была озвучена президентом России. Примечательно в данном случае, что текст, одной из главных идей которого является тезис о недопустимости переписывания истории, возымел эффект, противоположный задуманному. Заграничные СМИ, чиновники и аналитики сочли, что российский лидер вновь пытается по-своему интерпретировать события прошлого.
История Второй мировой войны и попытки «западных партнёров» переписать её уже не впервые становятся темой публичных высказываний Путина. В
Подобная риторика наверняка вызовет возмущение в Польше и странах Балтии,
Статья Путина поднимает советскую войну в Европе до чего-то более высокого: это «крестовый поход» за спасение мира. При этом он предполагает, что самые тёмные главы военного времени выше критики — и такова путинская Россия сегодня, — заключает Ходж.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс уже
Для нас ясно, что пакт Молотова — Риббентропа спровоцировал войну, и страны Балтии были оккупированы сталинским СССР против их воли и в нарушение международного права, — написал он.
Претензии возникли и у представителей научного сообщества. Известный историк, профессор университета в Кардиффе (Уэльс) Сергей Радченко, в январе уже
Если бы Путин был историком, эта статья никогда бы не получила одобрение экспертного сообщества. Но он не историк. Он просто пишет исторический нарратив, поддерживающий его мелкие претензии на величие, поскольку он стремится увековечить свое правление, — заключает учёный.
Agence France-Presse, пересказывая краткое содержание статьи президента, также
Редактор Foreign Policy Шэрон Уайнбергер, в свою очередь,
The National Interest опубликовал эссе на девять тысяч слов о «реальных уроках» Второй мировой войны — в нём евреи, шесть миллионов из которых погибли во время войны, упоминаются всего три раза, — подчёркивает она.
Агентство Associated Press, чей материал о статье Путина
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