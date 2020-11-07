Антитела к коронавирусу могут появляться у не болевших им людей

https://static.news.ru/photo/d77e2d78-21e1-11eb-9a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британские учёные провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что антитела к коронавирусу могут появляться у тех, у кого он не был выявлен.

В эксперименте приняли участие 300 человек. У 5% из них были обнаружены антитела к COVID-19. По мнению исследователей, они появились после заражения «родственным вирусом».

Учёные отмечают, что некоторые люди могут иметь часть заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты, передаёт Science.

Кроме того, эксперты выявили, что антитела, обнаруженные в крови не заражённых коронавирусом, имеют различия с теми, что были получены из анализов бывших пациентов с COVID-19.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. По его словам, даже высокий показатель антител не должен давать человеку ложное чувство безопасности. Вакцинирование после болезни в любом случае даст наибольшую защиту. Болибок добавил, что вакцинация нужна и тем, кто переболел COVID-19 в лёгкой форме и особенно в самой тяжёлой.

По данным на 8 ноября, за сутки в России зафиксировано 20,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За указанный период из больниц по выздоровлении выписаны 11,4 тысячи пациентов, скончались — 286. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,7 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 30,5 тысячи, выздоровели свыше 1,3 млн пациентов, писал NEWS.ru.