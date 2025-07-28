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28 июля 2025 в 18:25

Академик раскрыл, включат ли в рацион россиян продукты из сверчков

Академик РАН заявил, что в рацион россиян могут добавить продукты из сверчков

Виктор Тутельян Виктор Тутельян Фото: NEWS.ru

В рацион россиян добавят продукты из сверчков, если они пройдут многоуровневые исследования, которые докажут их безопасность, заявил на пресс-конференции академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, приводимым корреспондентом NEWS.ru, сейчас в институте заняты выделением белка из определенных насекомых, которые выращиваются легко и в большом количестве.

И если этот белок будет безвкусным, без цвета, без запаха, и главное — абсолютно безопасен, а опасность — это многоуровневые исследования с аггравированным применением и прочее, то почему нет? — задался он вопросом.

Академик обратил внимание, что белок из насекомых по аминокислотному составу оказался близок к животному. Речь идет о дополнительном источнике полноценного белка, нужного людям, объяснил эксперт. По его словам, россияне даже не будут знать, что входит в их рацион, — они увидят лишь определенную букву в составе продукта.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что прежде чем выбрать полезное мороженое, нужно обращать внимание на его состав и избегать продуктов с красителями и заменителями молочного жира. Она отметила, что пломбир является одним из самых калорийных видов мороженого, но при этом он имеет «чистый» состав.

академики
белок
сверчки
рацион
исследования
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