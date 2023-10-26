Жителя Хабаровского края обвинили в финансировании ВСУ криптовалютой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи ФСБ России предъявили обвинения жителю Хабаровского края Александру Вечерико, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовом ведомстве. По данным агентства, мужчину обвиняют в государственной измене из-за финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту. Такое уголовное дело рассматривается в российской судебной практике впервые.

Вместе с тем Лефортовский районный суд [Москвы] продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца, — уточнили собеседники агентства.

Анатолий Вечерико был задержан сотрудниками ФСБ в конце июня 2023 года. По версии следствия, он переводил криптовалюту иностранному фонду, занимавшемуся закупками беспилотников, тепловизоров, боеприпасов и медицинских средств для украинской армии. Задержанный был отправлен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Как сообщалось ранее, ФСБ предостерегла жителя Хакасии от поездки на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Сотрудники ведомства предупредили 40-летнего мужчину о возможных юридических последствиях. В частности, ему заявили, что подобные действия подпадают под статью 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.