Житель Забайкалья госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницу Улан-Удэ.
36-летний мужчина путешествовал по странам Азии. У него проявились признаки заболевания 21 января. Он был госпитализирован спустя четыре дня, когда находился проездом в Улан-Удэ.
Как сообщает «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии, мужчину госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.
Анализы пациента направлены в Новосибирск. Их результаты будут известны вечером 27 января, сообщил собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru писал, что очаг заражения коронавирусом находится в китайской Ухани. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.
Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 80, число инфицированных составляет более 2,4 тысячи человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен