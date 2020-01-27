https://static.news.ru/photo/4a803452-40ff-11ea-94a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geng Yuhe/Xinhua/Global Look Press

Житель Забайкалья госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницу Улан-Удэ.

36-летний мужчина путешествовал по странам Азии. У него проявились признаки заболевания 21 января. Он был госпитализирован спустя четыре дня, когда находился проездом в Улан-Удэ.

Как сообщает «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии, мужчину госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.

Анализы пациента направлены в Новосибирск. Их результаты будут известны вечером 27 января, сообщил собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что очаг заражения коронавирусом находится в китайской Ухани. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.

Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 80, число инфицированных составляет более 2,4 тысячи человек.