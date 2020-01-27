https://static.news.ru/photo/3e47994e-40f7-11ea-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jianan/Xinhua/Global Look Press

Более 4 тысяч туристов из китайского Уханя, ставшего очагом эпидемии нового коронавируса, остались за границей после закрытия города на карантин, сообщают местные власти.

Часть туристов уже прошла эпидемиологический контроль и прибыла в Ухань, в настоящее время ещё 4 096 туристов из Уханя по-прежнему находятся за границей, — цитирует РИА Новости письмо местных властей в города-побратимы.

Туристические группы 24-26 января друг за другом возвращались в Ухань. Оставшиеся туристы должны прибыть в город «через несколько дней», уточнили в городском департаменте туризма.

Как сообщал NEWS.ru, первые случаи заражения новой болезнью зафиксировали в Ухане в конце 2019 года. К 27 января число инфицированных достигло 2,4 тысячи человек, около 80 погибли. Китайские власти выделили около $9 млрд на борьбу с эпидемией, на карантин закрыты многомиллионный Ухань и несколько сопредельных городов КНР.

Единичные случаи заражения коронавирусом отмечены почти во всех регионах Китая и нескольких странах мира.