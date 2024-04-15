Жестокое убийство Нукеновой: что рассказала первая жена Бишимбаева

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Бывшая жена экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, Назым Кахарман рассказала, что их семейная жизнь не была идеальной. Через что пришлось пройти первой супруге обвиняемого, какие последние новости о самом громком на сегодня деле республики?

Что рассказала Кахарман

По словам бывшей жены экс-чиновника, Бишимбаев нередко давил на нее морально, обвинял ее во всем подряд. Назым взяла волю в кулак и ушла от мужа.

«Помню, мне был 31 год — столько, сколько было Салтанат, когда ее убили. Мелкими, мелкими дозами яда от супруга к этому моменты моя самооценка и уверенность достигли самого дна. Вместо счастья у меня в душе черная дыра, которая пожирала всю мою энергию и жизненные силы», — рассказала Кахарман в личном блоге.

Известно, что Назым родила от Бишимбаева двоих сыновей и дочку. Женщина поделилась словами бывшего супруга: она не будет никому нужна с тремя детьми, и что она уже в возрасте, чтобы заводить новые отношения. Назым верила избраннику и искала проблему в себе.

«Несколько лет я мыкалась, дышала маткой, ходила на женские практики, семинары. Где женщин только не носит в поисках ответов! И гадалки были. В общем, девочки и мальчики, сразу спойлер: с вами все в порядке. Если человек вам изменяет, это не про вас. Это его история и проблема», — заключила многодетная мать.

Фото: Социальные сети Назым Кахарман

До этого Кахарман посочувствовала семье погибшей Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют чиновника.

«Это просто ужас! Бедная девочка! Издевался над ней часами, в итоге жестоко убил», — посетовала она.

Кахарман, которая 14 лет прожила в браке с обвиняемым, рассказала: она слышала от бывшего супруга, что с ней «что-то не так, а он клевый». Сам Бишимбаев свою вину не признает и утверждает, что Нукенова упала.

«Классика! Во всем виновата сама! И я тоже слушала его вкрадчивый голос с внушением, что со мной тоже что-то не так, а он клевый», — добавила Кахарман.

Что произошло в ночь убийства

В ночь с 8 на 9 ноября 2023 года, по данным следствия, 31-летняя Салтанат Нукенова вместе со своим мужем пришла в ресторан, которым владеет семья ее супруга. Там пара поссорились, после чего Бишимбаев начал избивать жену. В суде он сам признался, что схватил Салтанат за волосы и несколько раз ударил ее по голове. После этого девушка упала, а супруг продолжал избивать ее ногами.

Но на этом ссора не закончилась. Экс-министру показалось, что жена издевается над ним, он повел ее в туалет, чтобы она умылась. По данным следствия, Салтанат по пути попыталась спрятаться в одной из комнат, но Бишимбаев догнал ее и начал душить. От полученных травм девушка скончалась.

По данным следствия, Бишимбаев не сразу понял, что Салтанат умерла. Пока девушка лежала без признаков жизни, он увидел на ее теле расползающийся синяк и позвонил не в скорую помощь, а ясновидящей. Экс-министра задержали в тот же день.

Судмедэксперты заключили, что смерть Нукеновой наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождающейся обширной гематомой. При этом во время заседания прокурорам потребовалось несколько минут, чтобы перечислить все травмы, которые получила Салтанат. Некоторые их них, по результатам экспертизы, были получены не менее чем за сутки до смерти.

Брат Салтанат на заседании суда показывает ее фотографию

Эксперты подчеркнули, что с такими травмами девушка не могла передвигаться и оказывать сопротивление. Тем не менее на ее теле обнаружили множественные кровоподтеки задних поверхностей обоих предплечий, кистей рук, которые можно расценивать как полученные при попытке самообороны.

Какие сроки грозят обвиняемым

На суде прокурор заявила, что после произошедшего Бишимбаев позвонил своему двоюродному брату Бахытжану Байжанову — директору ресторана, где все произошло, и приказал ему приехать на работу.

«Кроме того, Бишимбаев приказал ему распустить персонал ресторана, а также удалить все видеоматериалы в ресторане. Зная, что брат Нукеновой отслеживает ее геолокацию по телефону, Бишимбаев поручил Байжанову построить себе алиби — отвезти телефон девушки к ним домой, а по дороге заехать с телефоном в Fitness Palace и ЦКЗ „Казахстан“, чтобы оставить следы геолокации — мнимого нахождения Нукеновой в этих местах. Эти указания Байжанов выполнил», — уточнила прокурор.

Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». Он может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью. Кузен экс-министра тоже оказался на скамье подсудимых. Он обвиняется по статьям «Укрывательство» и «Недонесение о преступлении».

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