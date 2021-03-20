Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

https://static.news.ru/photo/e13fb2e6-8a0a-11eb-9291-96000091f725_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье, 21 марта, у восточных берегов Камчатки. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Землетрясение произошло в акватории Тихого океана в 189 километрах от берега. Глубина подземного толчка составила 60 километров.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в населённых пунктах землетрясение не ощущалось . Информации о разрушениях не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что землетрясение произошло в Японии. Магнитуда землетрясения составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио. После произошедшего в стране объявили угрозу цунами в метр, которую позже сняли. Из-за землетрясения без света на территории префектуры остались 200 домов.