Заснувший пулеметчик ВСУ решил исход битвы за Авдеевку Котенок: ВС России прорвали оборону Авдеевки из-за спящего пулеметчика ВСУ

Фото: МО Украины

Одной из причин успешной операции Вооруженных сил в России в Авдеевке стал спящий пулеметчик ВСУ, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Перед взятием города под свой контроль ВС России нейтрализовали заснувшего пулеметчика, что стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, сообщил он.

Российские штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться. После подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, и они бежали, — написал он.

Один из бойцов, участвовавших в операции по взятию Авдеевки, рассказал: после того как уснувший украинский пулеметчик был ликвидирован, военнослужащие на протяжении всей ночи вели огонь по укрепрайону ВСУ «Чебурашка» и воинской части. Собеседник Котенка выразил уверенность, что это в первую очередь помогло бойцам ВС РФ установить контроль над городом.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил подчиненных в ухудшении ситуации на ряде направлений, в том числе на Авдеевском. На попытки удержать линию фронта тратится большой человеческий ресурс, подчеркнул он.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее отметил, что взятие под контроль Авдеевки стало знаковым событием для нынешнего этапа СВО. У российских военнослужащих, по его мнению, укрепилась уверенность в возможности повторения подобного и в других городах. В скором времени ВС РФ возьмут под контроль Ясиноватский железнодорожный узел в ДНР, предположил журналист.