Заработала переадресация yandex.ru на портал «Дзен» Пресс-служба VK сообщила о начале полноценной переадресации yandex.ru на портал dzen.ru

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

С 12 сентября пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, автоматически будут перенаправляться по адресу dzen.ru. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу VK. Переадресация началась после того, как компания «Яндекс» закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже «Дзена» и «Новостей», новым владельцем которых стал VK.

Бывшая главная «Яндекса» — yandex.ru — становится порталом dzen.ru и переходит под управление VK. Пользователи, которые пытаются попасть на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически попадать на dzen.ru, — говорится в сообщении пресс-службы VK.

Там добавили, что на этой странице пользователям будут представлены поисковая строка «Яндекс», погода, раздел «Новости» и контент от авторов «Дзен».

О закрытии сделки между «Яндекс» и VK стало известно днем 12 сентября. «Яндекс» приобрел сервис по доставке еды из ресторанов Delivery Club и продал VK свои сервисы «Новости» и «Дзен». Сообщается, что новый владелец продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс.Едой».

По словам директора LiveInternet Германа Клименко, пользователи почти не заметят изменений, а позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK.