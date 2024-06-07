«Запад показал силу»: Марков оценил перенос Игр дружбы Марков: МОК пригрозил спортсменам репрессиями за участие в Играх дружбы

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Запад показал свою силу, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, комментируя перенос Игр дружбы. По его словам, МОК и все федерации спорта пригрозили спортсменам запретом участвовать в Олимпийских играх и в чемпионатах мира, если те примут участие в Играх дружбы.

Игры дружбы йок. Будут перенесены. В неизвестность. Причина — политические репрессии. МОК и все почти федерации пригрозили спортсменам запретом участвовать в Олимпийских играх и в чемпионатах мира, если те примут участие в Играх доброй воли, организованных Россией. И все спортсмены повально начали отказываться. Запад показал свою силу, — написал он.

Международный олимпийский комитет, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.

Комментатор Дмитрий Губерниев также отреагировал на информацию о том, что Игры дружбы могут перенести. Пожалев спортсменов, он добавил, что они, возможно, совершили ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус на Олимпиаде в Париже.