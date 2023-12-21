«Захлопнуть»: названы планы ВС России на ВСУ под Авдеевкой «Иди и смотри»: ВС РФ продвигаются под Авдеевкой и планируют взять ВСУ в котел

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

ВС России продолжают активно продвигаться под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники. По их данным, российские бойцы с флангов постепенно охватывают украинскую группировку, находящуюся в городе, и планируют «захлопнуть крышку котла».

Подошли на юге к Северному. На севере тоже есть продвижение <...> на северном фланге противник окончательно выбит из Степового и отступил в Бердичи. <...> ВС РФ постепенно охватывают украинскую группировку в Авдеевке с флангов и планируют захлопнуть крышку котла, — указали источники канала.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил об уничтожении объекта Вооруженных сил Украины, где находились иностранные наемники и приставленные к ним украинские военные. По данным репортера, попадание по месту их дислокации в Харькове произошло в ночь на 20 декабря. Журналист отметил, что погибнуть могли порядка 20 иностранцев. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Военный эксперт, руководитель Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов до этого указывал, что Авдеевка, Марьинка и Артемовск — это самые сложные направления для украинских вооруженных сил. По его словам, в настоящее время на фронте для армии Украины складывается неблагоприятная обстановка. Однако командование ВСУ планирует решить все проблемы, мобилизовав еще 500 тысяч человек.