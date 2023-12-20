Руденко сообщил об уничтожении «очень интересного» объекта ВСУ Руденко: ВС России уничтожили объект с иностранными наемниками ВСУ

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в Telegram-канале об уничтожении объекта Вооруженных сил Украины, где находились иностранные наемники и приставленные к ним украинские военные. По данным репортера, попадание по месту их дислокации в Харькове произошло в ночь на 20 декабря. Журналист отметил, что погибнуть могли порядка 20 иностранцев. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Из Харькова приходит информация, что ночью мы накрыли очень интересный объект, где находились иностранные наемники и, конечно же, приставленные к ним нацисты местного разлива. В морг доставлено уже 13 тел, все хохлы. Для иностранцев взяли 20 мешков для трупов, — пишет Руденко.

Ранее стало известно о ликвидации под Авдеевкой 21-летнего американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он был морским пехотинцем ВМС США, родился в городке Сими-Вэлли в штате Калифорния. К украинской стороне он присоединился в середине текущего года и числился военным медиком.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время специальной военной операции на Украине уничтожены более 5800 наемников. В том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.