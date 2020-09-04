Захарова назначена завкафедрой Дипломатической академии МИД

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Минюст РФ рассматривает вопрос об исключении штрафов из новой редакции КоАП за отказ от вакцинации.

Сейчас проект нового КоАП предполагает штрафы для граждан за отказ от вакцинации до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20...