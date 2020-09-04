Захарова назначена завкафедрой Дипломатической академии МИД

Сама Захарова в своём Facebook поделилась фотографией из вуза.
Заведующая кафедрой международной безопасности Дипломатической Академии МИД внимательно слушает выступление ее ректора Александра Яковенко, — подписала она снимок.
Дипакадемия занимается подготовкой специалистов в области международных отношений, международных экономических отношений и международного права.
Как писал NEWS.ru ранее, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому председателем наблюдательного совета ВЭБ назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко. Документ опубликован на сайте правительства.