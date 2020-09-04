16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Захарова назначена завкафедрой Дипломатической академии МИД

01:13, 05 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД.

Об этом сообщили представители учебного заведения, поздравив Захарову с назначением.

Поздравляем Директора Департамента информации и печати МИД России М.В.Захарову с назначением на должность, — говорится в сообщении.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð.Ð.ÐÐ°ÑÐ°ÑÐ¾Ð²Ð° Ð²Ð¾Ð·Ð³Ð»Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° ÐºÐ°ÑÐµÐ´ÑÑ ÐÐµÐ¶Ð´ÑÐ½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ ÐÐ¾Ð·Ð´ÑÐ°Ð²Ð»ÑÐµÐ¼ ÐÐ¸ÑÐµÐºÑÐ¾ÑÐ° ÐÐµÐ¿Ð°ÑÑÐ°Ð¼ÐµÐ½ÑÐ° Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¸ Ð¸ Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ¸ ÐÐÐ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð.Ð.ÐÐ°ÑÐ°ÑÐ¾Ð²Ñ Ñ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÑÑÑÐµÐ¹ ÐºÐ°ÑÐµÐ´ÑÑ ÐÐµÐ¶Ð´ÑÐ½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ ÐÐ¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð°ÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ ÐÐÐ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ @mid.rus @mzakharovamid #Ð´Ð¸Ð¿Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ #Ð´Ð¸Ð¿Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸ÑÐ¼Ð¸Ð´ÑÑ #Ð¼Ð¸Ð´ÑÑ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¸Ð¿Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ ÐÐÐ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@dipacademymid)

Сама Захарова в своём Facebook поделилась фотографией из вуза.

Заведующая кафедрой международной безопасности Дипломатической Академии МИД внимательно слушает выступление ее ректора Александра Яковенко, — подписала она снимок.

Дипакадемия занимается подготовкой специалистов в области международных отношений, международных экономических отношений и международного права.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому председателем наблюдательного совета ВЭБ назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко. Документ опубликован на сайте правительства.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео