Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка за безумные деньги Загранпаспорт Жириновского продали на аукционе в Петербурге за 1,1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загранпаспорт основателя ЛДПР политика Владимира Жириновского продали на аукционе за 1,1 миллиона рублей в Петербурге, сообщил «Северный аукционный дом». Первоначальная цена лота составляла 100 тысяч рублей.

Паспорт использовался Жириновским с 1992 по 1997 год, в нем сохранились штампы, визы и автограф политика. Несмотря на возраст, документ находится в хорошем состоянии, отмечают организаторы торгов.

Ранее сообщалось, что один из первых 500 экземпляров «Гарри Поттера и философского камня» Джоан Роулинг ушел с молотка за 18 тысяч фунтов стерлингов (2,1 млн рублей). Его напечатали в 1997 году. Продажа состоялась 8 февраля на аукционе NLB в английском Пейнтоне.

Недавно Хамовнический суд Москвы обязал вернуть картину художника Херри мет де Блеса XVI века «Мастерская» ее владельцу в России. Полотно ранее было снято с торгов на аукционе Sotheby's из-за обращения о краже.

До этого российское посольство в Париже сообщило, что добивается отмены продажи подлинника указа Петра II французским аукционным домом Aguttes и требует возвращения документа в Россию. Он ушел с молотка во время торгов в конце октября.

Кроме того, на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за $6,2 млн (более 600 млн рублей) продали банан, приклеенный скотчем к стене. Произведение современного искусства «Комедиант» создал итальянский художник Маурицио Каттелан.