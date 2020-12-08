Заболеваемость COVID-19 в больших городах вдвое выше средней по РФ

https://static.news.ru/photo/e4589690-39f7-11eb-846d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в крупных городах России примерно в два раза выше средних показателей по стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Примерно в два раза выше показатель на 100 тысяч населения в большом городе, даже если он не столичный, от того, что в целом по стране, — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов определил два наиболее вероятных сценария развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в начале следующего года.

Как писал NEWS.ru, Россия в полной мере готова к широкому взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям. Президент подчеркнул, что в России в кратчайшие сроки удалось разработать тест-системы для диагностики коронавируса, «создать и зарегистрировать первые в мире вакцины от COVID-19». Путин также отметил, что учёные, врачи, «сотрудники органов здравоохранения» и санитарно-эпидемиологических служб находятся сейчас на передовой в борьбе с «крупнейшей за последние десятилетия пандемией, вызванной вирусом COVID-19».