За сутки в России зафиксировали 121 летальный случай от коронавируса

https://static.news.ru/photo/88c57e5c-ee83-11ea-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончался 121 человек. Всего от этой инфекции умерли 17 649 жителей РФ.

По состоянию на 4 сентября от коронавируса скончались 17 649 человек (+121 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в 85 российских регионах выявлено 1 015 105 заболевших коронавирусом (+5110 за сутки), выздоровели от COVID-19 832 747 человек (+5 812 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число смертей достигло 4867. За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 690 человек. Число болеющих COVID-19 в российской столице, таким образом, достигло 41 618. При этом в оперштабе отмечают, что число новых случаев за последние две недели было на 4,5% меньше, чем за предыдущие две.