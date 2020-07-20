За сутки в России выявили 5940 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7f68c09e-ca61-11ea-8369-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5940 человек. Всего за период пандемии COVID-19 в РФ заболели 777 386 человек.
По состоянию на 20 июля коронавирус подтверждён у 777 386 человек (+5940 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
От коронавируса вылечились 553 602 жителя России (+3258 за сутки), скончались от инфекции 12 427 человек (+85 за сутки).
Как писал NEWS.ru, коронавирус попал в Россию не из Китая, а из Европы. К такому выводу пришли специалисты Сколковского института науки и технологий. Согласно проведённому учёными Сколтеха исследованию, вирус в РФ завезли как минимум 67 независимых носителей в разные города в конце февраля — начале марта. Они создали разнообразие вируса, и поэтому сейчас в России присутствуют девять видов COVID-19. Исследование проводили специалисты из Центра наук о жизни Сколтеха, ВШЭ, НИИ гриппа, Института проблем передачи информации. Учёные сопоставляли генетические данные по вирусам, которые циркулировали на территории России.