За сутки в России выявили 5940 заболевших коронавирусом

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В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 85 человек. Общее число летальных исходов в стране достигло отметки в 12 427. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за сутки было выявлено 5940 новых случаев инфицирования (общее число заболевших с начала эпидемии достигло 777 586) и 3258 пациентов выздоровели (общее число достигло 553 602). По состоянию...