За сутки в России от коронавируса умерли 135 человек

https://static.news.ru/photo/51ab0a00-bf5c-11ea-9664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России зафиксировано 135 летальных случаев от COVID-19. За весь период в стране от коронавируса скончались 10 296 человек.

По состоянию на 6 июля, в России от коронавируса умерли 10 296 человек (+135 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в РФ выявили 687 862 заболевших коронавирусом (+6 611 за сутки), с инфекцией справились 454 329 человек (+3 579 за сутки).

Как писал NEWS.ru, на территории России из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа под наблюдением медицинских специалистов остаётся примерно 277 тысяч человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в общей сложности с начала пандемии в РФ медики провели более 21,3 млн тестов на выявление COVID-19. За прошедшие 24 часа было проведено 265 тысяч исследований.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 533 780 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.