За сутки в России от коронавируса умерли 115 человек

https://static.news.ru/photo/33c87c40-ecf0-11ea-816f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировано 115 летальных случаев от коронавируса. За весь период пандемии в РФ от COVID-19 скончались 17 414 человек.

По состоянию на 2 сентября в России от коронавируса скончались 17 414 человек (+115 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России коронавирус выявлен у 1,005 млн человек (+4952 за сутки). Вылечились от инфекции 821 169 человек (+5 464 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа в российской столице зафиксированы 625 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом достигло 263 684. В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки ещё 12 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию. Общее число смертей достигло 4844.