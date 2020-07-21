За сутки в России 8782 человека вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e2404f62-cb28-11ea-9d1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории России 8782 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа были выписаны из больниц по выздоровлении. Об этом 21 июля сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что теперь количество выздоровевших после заражения коронавирусом россиян увеличилось до 562 384 человек.

Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа в РФ COVID-19 заразились 5842 россиянина. Таким образом, число заболевших с начала пандемии выросло до 783 328 граждан России.

За сутки на территории страны скончались 153 человека. В общей сложности жертвами пандемии стали 12 580 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, за время циркуляции в России у коронавируса выявлены лишь небольшие изменения. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Во всех российских регионах с начала эпидемии у инфицированных берутся пробы. Эти образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Ежемесячно осуществляется чтение 150 геномов возбудителя и проводится углублённый генетический анализ.