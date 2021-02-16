ЮрКисс и его медаль: за что Путин вручил певцу Юрию Киселёву госнаграду

Уже несколько дней на каждом углу обсуждают новую звезду отечественной эстрады Юрия Киселёва. Он же певец ЮрКисс. Он же сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он же один из самых молодых в России обладателей медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Собственно, вручение 23-летнему певцу престижной госнаграды, да ещё и по указу президента Владимира Путина, и стало причиной столь масштабного обсуждения этого, казалось бы, не самого значительного события. Так за какие такие заслуги наградили исполнителя, кому ещё вручают такую медаль и что об этом думает сам ЮрКисс? Обо всём этом — в материале NEWS.ru.