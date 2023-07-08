Юрист рассказал, как засудить торговцев шаурмой в случае отравления Юрист Хаминский: при отравлении шаурмой и с чеком можно обратиться в Роспотребнадзор

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В случае отравления некачественной шаурмой и при наличии у него чека пострадавший может обратиться в Роспотребнадзор и МВД, сообщил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Также, по словам юриста, необходимо зафиксировать факт отравления в медучреждении. Юрист посоветовал перед приобретением шаурмы или другого блюда быстрого приготовления осматривать оборудование и помещение, где покупается продукт.

Не стесняйтесь обращаться с жалобами и заявлениями в Роспотребнадзор и МВД. Тем самым вам будет проще защитить свои права и избавить от отрицательных последствий других честных граждан. Все описанные выше действия направлены не только на привлечение к ответственности, но и на получение компенсаций по всем основаниям, — сказал Хаминский.

Зампредседателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее предложил разработать стандарты приготовления шаурмы, мотивируя это тем, что в отсутствие таких стандартов изготовители добавляют в состав этого блюда «больше вредных продуктов».

До этого сообщалось, что в городе Братске Иркутской области 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора выявило ряд нарушений в ходе проверки в кафе, где продавалась шаурма. Заведению временно запретили работать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.